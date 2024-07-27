Для Украины минувшая ночь, без преувеличения, стала ночью самого настоящего ужаса. Десятки объектов ВСУ один за другим превращались в пыль под ударами российских беспилотников и ракет.
Черти визжали от ужаса. В Харькове прикончили «особистов» СБУ и наемников
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Вот так надо было действовать,когда только начинали СВО. Сколько жизней можно было бы сохранить.....🥺
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16 час.
Марина Трянина
а аэропорт в Саках (Крым) мы проспали...его укропы разбомбили
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14 час.
Валентина Литвяк
Нечем видимо было действовать. Руководство МО обокрало армию так, что солдатам пришлось только телами своими закрывать Россию.
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5 час.
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