Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Феденюк
    ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ ЛЮБЯТ!ДОПРЫГАЛАСЬ И ДОБРЕХАЛАСЬ«Человека мира» И...
  • Eduard
    Давайте воевать натерритории США,пора им с небоскребов вземлянки вернуться!Республиканцы ока...
  • Eduard
    Придурошным мигрантам лишь бы бизнес на крови делать!Республиканцы ока...

Черти визжали от ужаса. В Харькове прикончили «особистов» СБУ и наемников

Черти визжали от ужаса. В Харькове прикончили «особистов» СБУ и наемников

Для Украины минувшая ночь, без преувеличения, стала ночью самого настоящего ужаса. Десятки объектов ВСУ один за другим превращались в пыль под ударами российских беспилотников и ракет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Вот так надо было действовать,когда только начинали СВО. Сколько жизней можно было бы сохранить.....🥺
Ответить
16 час.
Марина Трянина
а аэропорт в Саках (Крым) мы проспали...его укропы разбомбили
Ответить
14 час.
Валентина Литвяк
Нечем видимо было действовать. Руководство МО обокрало армию так, что солдатам пришлось только телами своими закрывать Россию.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх