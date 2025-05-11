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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Невилл об Артете: «Не выиграть за 5 лет ни одного трофея и остаться во главе команды АПЛ – большое достижение. «Арсеналу» не хватает глубины состава – купить одного форварда за 7 сезонов недостаточно»

Невилл об Артете: «Не выиграть за 5 лет ни одного трофея и остаться во главе команды АПЛ – большое достижение. «Арсеналу» не хватает глубины состава – купить одного форварда за 7 сезонов недостаточно»

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). «Не выиграть ни одного трофея за пять лет и оставаться при этом тренером команды АПЛ – это большое достижение.

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