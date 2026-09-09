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Владимирские новости

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На улице Куйбышева Владимира устанавливают новый светофор

На улице Куйбышева Владимира устанавливают новый светофор

Светофор на рамной опоре «А» появится на улице Куйбышева для упорядочения движения и повышения безопасности, но вызывает вопросы у автомобилистов из-за возможных новых заторов.

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