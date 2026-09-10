Офицер ВСУ: «Нужно срочно проводить выборы, иначе вся Рада будет арестована НАБУ»

Украине надо думать, как провести выборы во время войны, дабы не остаться с двадцатью депутатами в парламенте.
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