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Офицер ВСУ: «Нужно срочно проводить выборы, иначе вся Рада будет арестована НАБУ»

Офицер ВСУ: «Нужно срочно проводить выборы, иначе вся Рада будет арестована НАБУ»

Украине надо думать, как провести выборы во время войны, дабы не остаться с двадцатью депутатами в парламенте.

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