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Белгород подвергся массированному обстрелу: один человек погиб, ещё 29 – ранены

Белгород подвергся массированному обстрелу: один человек погиб, ещё 29 – ранены

Накануне вечером Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил главы региона Вячеслав Гладков, погибла местная жительница, ещё 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела.

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