Российские войска сорвали попытку ВСУ наступать у Работина Запорожской области

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Работино Запорожской области. «Бой вели разведчики 42-й мотострелковой дивизии на дороге в сторону Новопрокоповки», — говорится в заявлении.
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