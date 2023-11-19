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Российские войска сорвали попытку ВСУ наступать у Работина Запорожской области

Российские войска сорвали попытку ВСУ наступать у Работина Запорожской области

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Работино Запорожской области. «Бой вели разведчики 42-й мотострелковой дивизии на дороге в сторону Новопрокоповки», — говорится в заявлении.

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