Срочное совещание в Турции из-за угрозы госпереворота. Марков напомнил о событиях 2016 года: "Могли и убить"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание из-за угрозы госпереворота. Политолог Сергей Марков напомнил о событиях 2016 года, когда путчисты тоже пытались захватить власть: "Могли убить президента Эрдогана".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии