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Царьград

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Вводится строгий учёт: С 30 июня казахи не смогут просто так въехать в РФ

Вводится строгий учёт: С 30 июня казахи не смогут просто так въехать в РФ

Россия вводит новые правила въезда для иностранцев, изменения вступят в силу летом.С 30 июня 2025 года все иностранные граждане, в том числе и жители Казахстана, пересекающие границу России, обязаны подать заявление и получить QR-код в приложении «Госуслуги RuID».

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