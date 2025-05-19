Вводится строгий учёт: С 30 июня казахи не смогут просто так въехать в РФ

Россия вводит новые правила въезда для иностранцев, изменения вступят в силу летом.С 30 июня 2025 года все иностранные граждане, в том числе и жители Казахстана, пересекающие границу России, обязаны подать заявление и получить QR-код в приложении «Госуслуги RuID».