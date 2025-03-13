Browser Use, один из инструментов Manus, также становится популярным

Manus, вирусная платформа искусственного интеллекта «агент» от китайского стартапа Butterfly Effect, привела к непредвиденному побочному эффекту: повышению популярности другого инструмента искусственного интеллекта под названием Browser Use.
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