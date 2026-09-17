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Юрий Карандин: «СКА стал играть интереснее в атаке. Связываю это с тем, что Ларионову теперь помогает Епанчинцев. Это опытный тренер-игровик, умеющий раскрывать хоккеистов»

Бывший арбитр Юрий Карандин оценил выступление СКА на старте сезона. В регулярном чемпионате-2026/27 команда выиграла 5 из 6 матчей.

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