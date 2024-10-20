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Царьград

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В штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу после футбольного матча и убили троих

В штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу после футбольного матча и убили троих

ЧП произошло во время празднования победы футбольной команды выпускников одной из школ.В американском штате Миссисипи в ходе празднования победы футбольной команды выпускников прозвучали выстрелы: погибли три человека.

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