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Спорт Уик-Энд

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«Барселона» разгромила бы «Спартак» Карседо со счетом 5:0, Флик создал машину, он просто не замечает соперников…»

«Барселона» разгромила бы «Спартак» Карседо со счетом 5:0, Флик создал машину, он просто не замечает соперников…»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил разницу в классе между нынешней «Барселоной» и московским клубом.

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