Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Дания должна позволить Вашингтону "купить" Гренландию, если она не может ее защитить, поскольку автономия будет играть важную роль в борьбе за Арктику в будущем.