ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Должен ли муж отдавать зарплату жене, как раньше?

Должен ли муж отдавать зарплату жене, как раньше?

«Лучше мало хорошего, чем много плохого» - старая еврейская пословица. Вот так же, как и в этой пословице многие вспоминают советское прошлое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Полное доверие при уровне развода более 70%, а за прошлый год в России это было даже 90%, определённо смотрится как сомнительная и устаревшая  стратегия.
Ответить
5 час.
наверх