Технологии и изобретения могут менять психологию людей

В 1995 году в Японии вышла книга «101 бесполезное японское изобретение». А среди других забавных технических новинок упоминалась и палка для селфи.
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