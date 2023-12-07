«Читаоблгаз» доставляет газ в баллонах жителям краевой столицы и Читинского района

Реклама. ОАО"Читаоблгаз". erid:2SDnjcPZwd2Поставщик услуг газоснабжения населения на территории Забайкальского края ОАО «Читаоблгаз» принимает заявки на доставку газа в баллонах по краевому центру и Читинскому району.
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