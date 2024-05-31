Роскачество: максимальная сумма кредита зависит от количества уже имеющихся заемов

Большая закредитованность заемщика не позволит ему получить крупную ссуду у банка. Об этом сообщил RT со ссылкой на Центр финансовой экспертизы Роскачества Там объяснили, что, если человек хочет получить большой кредит, сначала ему стоит погасить предыдущие.
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