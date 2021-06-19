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Евро-2020. День девятый. Неужели Германия может не выбраться из «группы смерти»?

Евро-2020. День девятый. Неужели Германия может не выбраться из «группы смерти»?

⚽️ Очередной день Чемпионата Европы! Наша сборная выйдет на поле только в понедельник, но и сегодня есть за чем понаблюдать.

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Лена Мисько
Португалия стартовала на Евро-2020 с победы над венграми со счетом 3:0. Правда, все три мяча были забиты в последние 10 минут матча. Сборная Германии🇩🇪, напротив, проиграла французам. Поражение от португальцев может стать фатальным для команды Йоахима Лева, поэтому немцы будут заряжены только на победу. *** 19 ИЮНЯ, 19:00, ЕВРО-2020, ПОРТУГАЛИЯ — ГЕРМАНИЯ, 3.25 — 2.40
Лена Мисько
шнапс покрепче будет, но портвейн коварен... хотя в победе сборной Германии я не сомневаюсь :)
Алевтина Трофимова
Да уж, все прелести токайского убьют за 5 минут
Лена Мисько
в этом матче у меня не было алкогольных ассоциаций ))) всё больше лягушки и венгерский гуляш ;)
Максим Комаров
Удивительно! Коньяк, Шампанское, Бордо, Анжуйское, Божоле… список бесконечен.
Лена Мисько
в ответ что? токайское только? слабенько и сладко слишком Палинка - крепкая, но тоже против коньяка так себе а вот гуляш - это сила
сергей озеров
Токайское-вкусненькое вино,особенно белое...А гол-то какой венгры забили,просто отличный гол Фиолы...а имя-то какое-Аттила,легендарный завоеватель... Может еще один зарядит?...)
Максим Комаров
Только «Токайское». Вообще, Венгрию не люблю. Они воевали против нас. Франция - союзники!
Максим Комаров
Гуляш - сила! Но против коньяка не пляшет.
Максим Комаров
А чего там вкусненького? Вино как вино. Америка давно переплюнула в этих сортах винограда. Просто, бренд.
Лена Мисько
даже при моей любви к сладким винам - токайское перебор, его можно пить только разбавляя водой
Лена Мисько
а я люблю... с тех пор как побывала там
Лена Мисько
поэтому и не было у меня алкогольных ассоциаций
сергей озеров
ты в советское время не пробовал портвейнов,поэтому так легкомысленно рассуждаешь. В наше время говорили-таким винищем только заборы красить,клопов травить... Токайское- было благородным напитком,с правильно пробкой,не пластмассовой.
Максим Комаров
))))))) это я не пробовал «портвейнов»?!
Максим Комаров
777, Солнцедар, Портвайн, и т.д. Венгерский вермут - «бомба», ты должен помнить. Нормальный портвейн (Порто) я уже в не советское время попробовал. Удивился, насколько это может быть вкусно! А Токайское мы в Астории воровали ночью из холодильника ресторана «Зимний Сад». Я его как воду пил, каждую смену. Обычный сухарь, приятный на вкус, не спорю. Белый, красного я не встречал. Наверное, есть. К креплёным отношения не имеет.
сергей озеров
молодые спортсмены водку не пили, только десертные вина, да игристые напитки...жажду утолить...)
Максим Комаров
Пластмассовой пробкой сухарь не закрывают, даванет. Это лично проверено. Даже пробку давит при неправильном хранении. Крепленые можно чем угодно закрывать, если бутылка стерилизована, а дрожжи предварительно убиты. Если нет, то разорвёт любую пробку. Это тоже на личном опыте.
Максим Комаров
А Франция? Там все ассоциации могут быть, но в алкоголе они круче даже моей винокурни (Максимилиан Беркович).
Максим Комаров
Водка стоила девять/десять, откуда у молодых? У меня степуха была 39 рублей плюс 15 за КМС. 5 бутылок водки. А Рислинг стоил 1,1 рубля. Это я мог себе позволить
сергей озеров
Мне Елена намекнула про мою память...но кое-чего я еще помню. От Солнцедара или Портвена-72 у одного знакомого рука онемела на утро,а другой кончик носа не чувствовал,лично я с унитазом обнимался (конституция такая) Вермуты никогда не нравились, никакие...Портвейн "Порто" появился много позже,дорогой,по 6 рублей,на Калининском в "Новоарбатском" гастрономе,которого уже нет.Вот тогда многие поняли,что такое настоящий портвейн,цена,как у коньяка. А токайское стоило 2 р.50 коп. Нравилось это винцо,поэтому и запомнил.
сергей озеров
разве можно было такое пойло принимать?
сергей озеров
или вот...
Максим Комаров
Брат, это тоже было не «Токайское»)))))))
Максим Комаров
«33» я пил, и в люди вышел) остальное не видел даже.
Лена Мисько
я не намекала... просто ты своим вопросом поставил меня в тупик
Максим Комаров
Осенний Сад ещё под вопросом. Кинул ссылку пацанам
Максим Комаров
Блин… возможно, в Ленинграде оно не продавалось. Настоящий Токай я попробовал только в Астории (кража). Хороший сухарь
Лена Мисько
что Франция?
сергей озеров
Рислинг и мороженое мы все себя позволяли на свиданиях в кафешках,коих-" кафе-мороженое"было довольно много.
сергей озеров
ты бы в 70-х рассказал(если настойчиво и очень громко) кому про пробки и как надо с дрожжами,тебя быстро определи куда нибудь в Сербского...или в Белые столбы(поселок "Красный путь") поправлять знания о развитом социализме... Не жил ты в развитом социализме,сильно заблуждаешься по поводу пластмассовых пробок,у Королева спроси,он подтвердит...
Максим Комаров
Я родился в 1970 году. Какие проблемы? Чужого мне не надо. Своего не отдам. Я уважаю возраст! Ну и вот.
сергей озеров
ага,после чего я сам оказался в тупике...)
Лена Мисько
мы же вышли из этого тупика... вот и славно
Максим Комаров
Николаич… а было круто! Согласен? Я всех шевелил. Без устали)
сергей озеров
расшевелил,правда...,насчет крутости,-не показалось...так и я неплохо шевельнул "петроградскую заставу"...)
Николай Зайчиков
Водка 3,12 -3.62 , а столовое сухое чуть более рубля
Николай Зайчиков
В Новоарбатском всегда брал виски Клуб 78 если не изменяет память, кубастая бутылку , открываешь и запах только , что испеченного хлеба. Вкуснота еще та .
Лена Мисько
вот ведь в ностальгию алкогольную ударились )))
сергей озеров
не,не в алкоголе дело,время было молодое,сил не впроворот,а фантазии превращались в реальность...)
Лена Мисько
ну когда сил невпроворот, то конечно ... все фантазии воплощаются, тем более водка 3,62
Николай Зайчиков
Помню даже 21,20 еще до денежной реформы , бумажная пробка залитая белым или красным сургучом , после 2,87 и 3,12 Столичная водка . И дело было не в алкоголе , а ностальгия по молодым годам .
сергей озеров
я написал не так,как ты интерпретируешь,градус был,но не от алкоголя....
Лена Мисько
да понятно, что по молодым годам... но все как-то "украшено" алкоголем )))
Лена Мисько
но не ТОЛЬКО от алкоголя, ты хотел сказать
сергей озеров
совсем не от алкоголя...так правильнее будет,не обижай пенсионера.)
Лена Мисько
я не обижаю... и ты сам не обижайся на ерунду
сергей озеров
не буду,знаю-подкалываешь...кругом футбол цветет,а тут 3,62 с 4,12 и молодость чья-та... нафиг надо?)))
Лена Мисько
ну почему же... моя молодость примерно в это же время проходила но я почему-то лучше помню цены на мороженое )))
сергей озеров
а я еще за грибами любил ходить и на рыбалку,тем не менее помню и пломбир за 48 и стаканчик за 19 с розочкой и сливочное за 13 и крем-брюле за 11 и фруктовое за 7 копеек,а рожок за 15- просто объедение,а девушек на руках носил....Нет,память не подводит..)
Максим Комаров
А Ленина ты лично видел?
Николай Зайчиков
Нет только с Бисмарком вместе поддавали . Сынок , я в 1953 родился
Максим Комаров
За чувство юмора Вам плюс! Извините, если сочли мои слова за грубость.
Николай Зайчиков
Да ерунда , все в норме , удачи и всего наилучшего , Кстати вспомнил название виски с Новоарбатского Клуб 68 . Хорошая штука была и сейчас помню и с удовольствием бы откушал
Максим Комаров
Никогда даже не видел подобный продукт! Наверное, Ленинград снабжался алкоголем по каким-то другим нормам, отличным от Москвы. Серьезно пить я начал в 1986 году)) В это время уже потихоньку все исчезало с прилавков. Бормотуха была, сухари дешёвые. И очень дорогая водка. Советское Шампанское, коньяки из Армении, Грузии, Молдавии и Дагестана были недостижимой роскошью. Как по цене, так и по труднодоступности в силу дефицита. Максимум - «Слынчев Бряг». В начале 90-х вообще вакханалия началась! Менты и бандиты бомбили подъездные пути заводов Самтрест и Дагвино, работяги просто несли оттуда из любой щели. Вся водка каталась в подвалах из дешёвого технического сырья, негодного для организма человека. Продавалась в открытую на Апрашке. Там же - на Сенной площади, обнаруживалось до десятка жмуров ежедневно. Большинство - из потребителей данной отравы. Богатые пили «Рояль».
Николай Зайчиков
Я тоже поездил по стране но эти виски брал и видел только в Москве да и то не в каждом магазине . В моей молодости было все намного лучше и в жизни и в магазинах . Колбаса пахла колбасой , водка водкой а не ацетоном или рыгаловкой . Эх сейчас бы снова в те 70 е годы .
Николай Зайчиков
Кстати , у нас многие этим Роялем потравились . Одна бутылка и сейчас стоит дома нераспечатаная с 2000 х
Максим Комаров
Продукт нормальный был. Простой питьевой спирт. Тратиться начали, когда и его начали подделывать. Практически, сразу. Ну и от неумеренного потребления, конечно. Был соблазн пить, пока входит. Стоя и без закуски входит больше, проверено!
Николай Зайчиков
Ну ее на хрен , жизнь одна и кто ее знает чего в этот Рояль набухали , стоит и пусть стоит внуки пусть смотрят чем нас потчевали при Иуде ельцине .
Максим Комаров
Сейчас, кстати, контрафакта тоже хватает. Практически весь вискарь, дешевле 10 тысяч.
Николай Зайчиков
Не знаю , недавно попробовал за 10 000 с лишним вискарь , такая гадость предпочитаю или водочку или коньячок выдержанный . Пока еще на фуфло не нарывался
Максим Комаров
А я только самогон)
Николай Зайчиков
Никогда не гнал , а теперь уже и не к чему начинать
Максим Комаров
А меня увлекло.
Николай Зайчиков
Раньше был спирт медицинский хоть опейся , а теперь года столько уже не надо , а пузырь другой всегда в магазине купишь
Максим Комаров
Согласен. Процесс интересует больше)
Николай Зайчиков
Ну как-то и процесс не интересовал , всегда все было доступно только руку протяни
Максим Комаров
А мне вот пришлось по душе. Сперва просто эксперементировал с различными настойками, а потом и технологии увлекли. Винокурение - одна из вечных забав человека.
Николай Зайчиков
У каждого свое хобби , значит вы счастливый человек и нашли свое увлечение
Лена Мисько
💥 Хедлайнер дня – однозначно битва Португалии и Германии. Но остальные две встречи тоже очень-очень ничего. Погба, Канте, Роналду, Левандовский, Мбаппе, Нойер и куча других звезд. Не пропускай: matchpremier.ru
Лена Мисько
я сегодня за Венгрию (понимаю, что победит Франция, но...), за Испанию и против Португалии
Алевтина Трофимова
Франция - Венгрия 3-0 Шнапс - Порто 1-1 Испания - Пшеки 2-0
Лена Мисько
согласна со всем, кроме второго матча ))) французы сегодня спокойно венгров размотают... но, как у них принято, без особого садизма. Спокойные 2:0 - согласна ;) Немчура должна драть портов... иначе смысл их пребывания на Евро не ясен... если не выиграют - пусть тогда и венграм проигрывают и уматывают с глаз долой
Лена Мисько
Португалия, конечно, тоже выйдет... им не привыкать кашлять с третьего
Лена Мисько
🔥 Сегодня сыграют действующие чемпионы мира (Франция), действующие чемпионы Европы (Португалия), чемпионы мира 2014 года (Германия) и чемпионы мира и Европы 2008-2012 годов (Испания). То есть за последние 13 лет только эти четыре сборные побеждали на крупных международных турнирах. Вот такая вывеска.
Лена Мисько
Германия — самый неудобный соперник для Криштиану Роналду. Все 4 его матча с немецкой машиной на крупных международных турнирах закончились поражениями, а сам форвард не забил ни одного гола Сможет ли прервать эту серию сегодня?
Лена Мисько
Составы на первый матч игрового дня. Венгрия - Франция в Будапеште начнут в 16:00.
Лена Мисько
Венгры устроили масштабный проход в преддверии сегодняшней игры с Францией
Лена Мисько
Чтобы иметь хоть какие-то шансы против Франции, венгры поставили соперникам сразу 2 ворот
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ВЕНГРИЯ - ФРАНЦИЯ Арбитр Майкл Оливер (Англия) Ассистенты Стюарт Берт, Саймон Питер Беннетт (оба – Англия) Резервный Бартош Франковски (Польша) Видеоарбитр Кристофер Кавана (Англия) Видеоассистент 1 Кевин Блом (Голландия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Пол ван Букел (Голландия) Инспектор УЕФА Яп Уйленберг (Голландия)
Алевтина Трофимова
Усиление для испанцев https://odds.ru/football/news/buskets-vylechilsya-ot-koronavirusa-i-mozhet-sygrat-na-evro/
Лена Мисько
да... Серхио Бускетс это хорошо
Лена Мисько
Гризманн ... эх(
Лена Мисько
Очередной момент у французов. Наверное ждут автогол, как обычно
Лена Мисько
Болельщики сборной Венгрии — прекрасны 👏
Лена Мисько
Капитану венгров Салаи стало плохо в середине тайма 😱 🌡☀️ В Будапеште жара под 30 градусов. Судья организовал перерыв на водопой, а Адаму, у которого подозрение на тепловой удар, потребовалась замена. Он покинул поле сам 🔄
Лена Мисько
ГООООООЛ!!!! ВЕНГРИЯЯЯ!!!
Лена Мисько
Венгры - красавцы в любом случае При своих болелах из кожи лезут.... но на последнюю игру им их болельщики не помощники
Алевтина Трофимова
Как же не хочется, чтобы Франция брала турнир. Ну не должна команда без света и романтики дважды подряд брать фестивальный кубок. Италия, Бельгия, Голландия, Испания (но только не Португалия), кто-нибудь, выбейте их в плей-оффе, ну пожалуйста
сергей озеров
Без света,команда Франции только по одной причине-это тренер,Дешам. Игроки высочайшего уровня порой просто сдерживают свои потенциальные возможности,подчиняясь установкам тренера. Точно также Франция играла на ЧМ-2018. Нет сомнения,что Франция может катком раскатывать любую европейскую сборную.Может в скором времени Бразилия составит конкуренцию Франции в мировом футболе?
Алевтина Трофимова
Франция играла по счету, ещё не забив сама, а немцы прибавили и ещё будут расти, не удивлюсь, если немцы будут играть в финале с Италией или Бельгией.
Лена Мисько
Бензема надо не тягаться по крутости с Мбаппе - это бесполезно , а спокойно делать, что умеет... А то и сам не забил, и позже не отдал на гол... два момента просто пропижонил
Алевтина Трофимова
Я бы сказала Мбаппе не только у французов выделяется. Он феноменален.
Лена Мисько
Нервничают франки.... не похоже на них
сергей озеров
А французы наглеют,особенно Кимпембе усердствует,просто по хамски атакует...
Лена Мисько
Наказали бы Фиолу предупреждением за разгромленный стол или закрыли бы глаза на такое проявление эмоций?
Лена Мисько
Лена Мисько
Вместо Рабьо выходит на поле Усман Дембеле. Адриена сегодня совсем не было видно на поле.
Лена Мисько
Дембеле!!! - вот это удар
Лена Мисько
Вечерний звон ((

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