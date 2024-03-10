Луция Микусова — 19-летняя сенсация в мире фитнеса

Луция Микусова родилась 22 января 2004 года в словацком городе Тренчин. Физические параметры Луции Микусовой Физические параметры: Рост – 179 см Вес – 52 кг Биография Луции Микусовой В 5 лет девочка начала заниматься теннисом, затем некоторое время увлекалась каратэ, но большую часть своей юности ….