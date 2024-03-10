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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Луция Микусова — 19-летняя сенсация в мире фитнеса

Луция Микусова родилась 22 января 2004 года в словацком городе Тренчин. Физические параметры Луции Микусовой Физические параметры: Рост – 179 см Вес – 52 кг Биография Луции Микусовой В 5 лет девочка начала заниматься теннисом, затем некоторое время увлекалась каратэ, но большую часть своей юности ….

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