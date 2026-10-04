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Одной биатлонной парой больше: Метеля и Серохвостов поженились, положив конец самой упорной «дружбе» в российском спорте

Одной биатлонной парой больше: Метеля и Серохвостов поженились, положив конец самой упорной «дружбе» в российском спорте

Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов узаконили отношения. Пара сделала это в присущем современной молодёжи стиле, выложив в соцсетях кружевное свадебное платье невесты и кадр с самой церемонии.

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