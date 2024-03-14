Операция «Адаптация»: ЦБ РФ оценил отечественную автоотрасль

Центробанк опубликовал доклад о состоянии экономики, в том числе автомобильной отрасли. Регулятор отмечает, что российский автопром и авторынок адаптируются к новым условиям, и в целом ситуация в этой сфере улучшается.
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