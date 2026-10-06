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Новости Тамбова

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В Тамбовской области изъято свыше 10 единиц оружия

В Тамбовской области изъято свыше 10 единиц оружия

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тамбовской области с 28 сентября по 5 октября проведено более 80 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами.

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