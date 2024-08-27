Ростех представил на форуме «Технопром» энергоустановку с новым принципом работы

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на Международном форуме технологического развития «Технопром» макет перспективной энергоустановки, которая вырабатывает электроэнергию без сжигания топлива путем электрохимического преобразования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии