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Ростех

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Ростех представил на форуме «Технопром» энергоустановку с новым принципом работы

Ростех представил на форуме «Технопром» энергоустановку с новым принципом работы

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на Международном форуме технологического развития «Технопром» макет перспективной энергоустановки, которая вырабатывает электроэнергию без сжигания топлива путем электрохимического преобразования.

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