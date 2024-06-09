Во льдах Гренландии «проснулись» гигантские вирусы

Глобальное потепление вносит неожиданные изменения в климат, природу и экологию планеты. Как обнаружили ученые Орхусского университета (Дания), таяние ледников «пробудило» неизвестные гигантские вирусы в Гренландии, ранее никогда не встречавшиеся в этом регионе.
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