Во льдах Гренландии «проснулись» гигантские вирусы

Глобальное потепление вносит неожиданные изменения в климат, природу и экологию планеты. Как обнаружили ученые Орхусского университета (Дания), таяние ледников «пробудило» неизвестные гигантские вирусы в Гренландии, ранее никогда не встречавшиеся в этом регионе.