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Газета.ру

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В Сочи на видео сняли медвежонка, который бежал по дороге возле людей

В Сочи на видео сняли медвежонка, который бежал по дороге возле людей

В Сочи ночью на дорогу выбежал медвежонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».«В ночь с 6 на 7 октября на улице Чекменева, в районе дома №30 и теплиц, очевидцы заметили медвежонка, выбежавшего прямо на дорогу.

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