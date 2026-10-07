В Сочи на видео сняли медвежонка, который бежал по дороге возле людей

В Сочи ночью на дорогу выбежал медвежонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».«В ночь с 6 на 7 октября на улице Чекменева, в районе дома №30 и теплиц, очевидцы заметили медвежонка, выбежавшего прямо на дорогу.