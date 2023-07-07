Академик "наехал" на Путина по 8 пунктам. Вряд ли он прав

В МТ много разных комментаторов, разные бывают, в том числе и с отклонениями в психике. Я дурацких спорщиков просто пропускаю и не отвечаю им, когда они стремятся меня спровоцировать. Ещё давно, в Гайдпаке, меня научили - это "виртуальные вампиры". Есть много разумных в МТ, с ними можно даже полемизироват, отстаивая свою точку зрения.

Конечно бывают и такие "технические" масла. Но, как я понял, в данном случае идёт обсуждение пальмового масла - нужно его использовать в продуктах питания или нет. Если оно высокой очистки - нужно, даже полезно. Просто пропорции с другими маслами, животными как пример, надо соблюдать.

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Andrey Diushae

Милейший, когда переходят разумные границы, это не норма, это - Cалтыков-Щедрин? "Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта - совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако это оптический обман, которым не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений..." ПРОСТИТЕ, что длинно(есть продолжение), но эта болезнь не истребима, как, увы,другие.