Собянин: Москва — лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

По картам «Тройка» совершено почти 20 млрд поездок С 2013 года пассажиры общественного транспорта приобрели 52 млн карт «Тройка», с помощью которых было совершено почти 20 млрд поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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