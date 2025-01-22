Собянин: Москва — лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

По картам «Тройка» совершено почти 20 млрд поездок С 2013 года пассажиры общественного транспорта приобрели 52 млн карт «Тройка», с помощью которых было совершено почти 20 млрд поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.