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Защитник «Динамо» интересен «Барселоне», «Реал» подписывает вингера за 100+ млн евро. Трансферы и слухи дня

Защитник «Динамо» интересен «Барселоне», «Реал» подписывает вингера за 100+ млн евро. Трансферы и слухи дня

Главное к утру понедельника.Что в РоссииЛуис Энрике согласовал контракт с «Ботафого»ФК «Зенит»Вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике договорился об условиях личного контракта с «Ботафого», информирует журналист Дэниэл Браун.

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