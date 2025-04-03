Ротация мобилизованных в зоне СВО: экспертные оценки

Демобилизация мобилизованных: Военные аналитики о перспективах смены личного состава Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Известиям» заявил, что текущая оперативная обстановка исключает возможность ротации мобилизованных.
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