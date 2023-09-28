Поисковики экспедиции "Долина" разыскивают родственников погибшего в годы войны пилота

Как информирует пресс-служба новгородской поисковой экспедиции "Долина" памяти Н.И. Орлова, завершилась трехлетняя работа по установлению личности пилота самолета ЛАГГ-3, детали которого были обнаружены в 2021 году.
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