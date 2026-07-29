Аршавин назвал Черчесова лучшим тренером РПЛ по итогам старта сезона

Бывший нападающий "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат" назвал главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова лучшим тренером первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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