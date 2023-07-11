Столтенберг объяснил передачу Киеву кассетных бомб «колоссальной потребностью» ВСУ в снарядах

Vasily Golov

У России есть.РБК-500 ЗАБ-2,5М, РБК-500 АО-2,5 РТ, РБК-500У, РБК-500 ПТАБ-1М. Все упомянутые изделия являются бомбовыми кассетами (например, РБК-500 СПБЭ-Д самовыстреливает боевые элементы, а РБК-500 АО-2,5РТМ - разовая бомбовая кассета с осколочными боевыми элементами).Такая кассета несет в себе 108 шт. малых бомб по 2,5кг. (при модернизации это количество увеличено до 126), сбрасывается с высоты от 300м.Разовая бомбовая кассета РБК-500У БетАБ-М - эффективно поражает бетонные площадные цели, например аэродромные сооружения, автомобильные шоссе, железобетонные укрытия, бункеры.РБК-500У ПТАБ-1М - предназначена для поражения танков и другой бронированной техники, находящейся в боевых порядках в наступлении, местах сосредоточения и на марше. Эта кассета содержит 268 боевых элементов ПТАБ-1М с бронепробиваемостью до 200мм. Улучшенная РБК-500У ПТАБ имеет массу 520 кг, и несет в себе 352 кумулятивных.Разовая бомбовая кассета РБК-500У ОФАБ-50УД обладает надповерхностным и проникающим эффектами. Она отлично уничтожает военно-промышленные объекты, склады, мосты, корабли и транспортные суда. Вес этой кассеты - 520 кг, количество боевых элементов 10. В настоящее время эти российские кассетные боеприпасы технологически доработаны "крылышками", и эффективно применяются носителями без захода в зону действия вражеской ПВО.