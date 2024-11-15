Уракан – Бока Хуниорс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Аргентины 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, сыграют Уракан и Бока Хуниорс в рамках Чемпионата Аргентины по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Уракан».