Депутат назвал провокацией призыв Польши о передаче Киеву ракет для ударов по России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.
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