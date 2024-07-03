Внезапно уволились два новосибирских прокурора: с чем это может быть связано?

Покинули ряды надзорного органа прокуроры двух районов. Прокуроры Тогучинского района Новосибирской области Андрей Вильгельм и Заельцовского района Новосибирска Юрий Кващук написали рапорты об увольнении по собственному желанию.
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