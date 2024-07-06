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Психиатр Вилков связал невозможность вступить в брак с характером человека

Психиатр Вилков связал невозможность вступить в брак с характером человека

Мистическое понятие «венец безбрачия» существовало почти во всех мировых культурах. Человеку проще всего списать личные проблемы на мистику, однако в реальности они зачастую связаны с поведением и психикой, рассказал в интервью «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков.

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