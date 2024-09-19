Обнаружен хребет из планет типа Нептуна

Astronomy & Astrophysics: обнаружен нептунианский хребет Международная группа астрономов из Женевского университета, NCCR PlanetS и Центра астробиологии (CAB) в Мадриде обнаружила новую особенность в распределении экзопланет, которую названа нептунианским хребтом.
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