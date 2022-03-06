ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 марта 2022 года

Энергия дня шестого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 987 =Бог наделил нас дыханием, которое по своей значимости и многомерности не имеет равных ни в чём = Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, укреплялись, а не отчаивались= В Высших Мирах Иерархии сосуществуют строгая дисциплина и свободное творчество= Воля – это сознательное преодоление человеком трудностей на пути к поставленной Цели = Главное - не лгать, причём не только окружающим, но, в первую очередь, самому себе (своей Душе!) = Гневаться - то же самое, что самому пить яд, ожидая, что от этого умрёт другой человек=Два самых важных дня в твоей Жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда ты понял "зачем"? = Для Природы свойственно многообразие видов, сосуществующих в постоянной борьбе =Знание, когда действовать, а когда отстраниться, основывается на нашем уровне самопознания =И радость, и грусть – это неизбежные переживания чувствительного, полного Жизни человека ="Какая-нибудь былинка — не просто былинка, но что-то безмерно более значительное — особый мир!" = Критерием Жизни является Любовь; там , где есть Любовь, мы чувствуем себя хорошо = Лучи Света сопровождают каждого в его трудах и делах, если эти труды и дела ведут двое: человек и его Бог = Любовь - то, в чём нет требований, и тот, кто любит, - постоянно счастлив, невзирая ни на что = Любой человек сложный.