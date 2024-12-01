Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила не менее 320 боевиков за сутки

Сирийская армия при участии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков за сутки. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.
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