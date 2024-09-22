Александр Дугин предупредил, что клан Запада внутри страны силен

Под каким углом русской науке нужно смотреть на Запад, чтобы не потерять себя? На этот вопрос в своей работе, посвящённой вестернологии, ответил известный русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин.
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