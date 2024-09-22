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Свежие комментарии

  • zhanna simonova
    Борис,все правильно желаешь.Только все пожелания ограничиваются полем событий,а это-1000 лет.Как ты сказал,так и будет.Дмитрий Медведев:...
  • Владимир Шалимов
    Ну вот за это народ их постоянно и обнулял, бездельное сословие: то Александра-2 навечно отправили в преисподнюю, то ...Борис Корчевников...
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Александр Дугин предупредил, что клан Запада внутри страны силен

Александр Дугин предупредил, что клан Запада внутри страны силен

Под каким углом русской науке нужно смотреть на Запад, чтобы не потерять себя? На этот вопрос в своей работе, посвящённой вестернологии, ответил известный русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин.

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Комментарии
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Алексей Тан
Дугин ФИЛОСОФ и Учёный!!... а не следователь!.
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9 час.
Александр Батт
Клан Запада не понимает, что если сгинет Россия, то и их всех уроют.
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9 час.
Maxim Yushkin
👎 &quot;Законы Ньютона верны повсюду.&quot;- Эйнштейн с Вами НЕСОГЛАСЕН! 🤣
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8 час.

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