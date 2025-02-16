Родители не водили к врачам и пичкали травами: в Питере умер 6-летний мальчик, месяц страдавший от болей в груди

В Ленинградской области умер шестилетний мальчик. Родители ребенка отрицают доказательную медицину, поэтому не водили сына к врачам, а лечили отварами из трав.
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