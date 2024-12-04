В больницу приехал губернатор: В Самаре цыгане избили школьника

Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Globallookpress В Самаре - очередное ЧП с участием цыган. На сей раз они избили школьника, который оказался сыном дружинника общественной организации "Северный человек".
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