В Тюмени из-за «позорного» долгостроя продлили перекрытие улицы. Фоторепортаж

В Тюмени из-за сноса скандального долгостроя на улице Герцена перекрыли дорогу на Камышинской. Работы планировали закончить 30 декабря 2023 года, однако перекрытие участка возле здания продлили до середины февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии