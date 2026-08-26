Аббас Аракчи призвал ООН остановить экономическое давление США на Иран

Аббас Аракчи, заместитель министра иностранных дел Ирана, выступил с заявлением, в котором призвал Организацию Объединённых Наций принять меры по прекращению экономического давления, оказываемого Соединёнными Штатами на Иран.
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