В Роскачестве объяснили, когда можно не платить за капремонт

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Признание здания аварийным, изъятие земельного участка для муниципальных нужд – это законные основания для освобождения от оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
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