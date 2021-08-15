Женское воздействие

По подсчетам американских психологов, женщина в среднем отказывает своему партнеру 127 раз в году! Из них 67 раз "отмазываются"…головной болью, 28 – усталостью, и еще 32 попытки сближения пресекаются фразами "в другой раз ", "я уже сплю" и т.