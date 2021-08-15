Мужчина и женщина

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Женское воздействие

Женское воздействие

По подсчетам американских психологов, женщина в среднем отказывает своему партнеру 127 раз в году! Из них 67 раз "отмазываются"…головной болью, 28 – усталостью, и еще 32 попытки сближения пресекаются фразами "в другой раз ", "я уже сплю" и т.

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Wlad Wlad
Женщины НЕ ОТКАЗЫВАЮТ - отказывают ФЕМИЗДАНУТЫЕ САМКИ.
Наталья Денисенко
Женщины испытывают массу проблем -предохраняясь от нежелательной беременности.Мужчинам -желающим получать удовольствие-нужно сделать вазэктомию.Все вопросы и головные боли пропадут сразу.

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