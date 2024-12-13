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Парламентская газета

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Президент Аргентины Милей получил итальянское гражданство

Президент Аргентины Милей получил итальянское гражданство

Президент Аргентины 54-летний Хавьер Милей получил итальянское гражданство. Это решение было принято итальянским правительством с учетом корней аргентинского лидера, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

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