В Красноярском крае пропали еще шестеро подростков

Детям нужны близкие, а не только воспитатели-наблюдатели. Одеть и накормить мало. Нужно хотя бы похожее на семейное тепло. Подростковая бравада его не заменит.

НН

Надежда Никитина

Согласна с вами. Хотя надо учитывать, что у них, похоже, побеги вошли в моду. Заразительно. Знают, что будут искать и найдут. К сожалению не понимают последствий и не предполагают в какие обороты и поганые руки могут попасть. Но, и ситуацию в этом учреждении, тоже надо проверить. На всякий случай.