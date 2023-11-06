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В Красноярском крае пропали еще шестеро подростков

В Красноярском крае пропали еще шестеро подростков

Не успели волонтеры Красноярска сообщить об обнаружении пропавшего 13-летнего воспитанника детского дома, как в истории появились новые неожиданные подробности.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Детям нужны близкие, а не только воспитатели-наблюдатели. Одеть и накормить мало. Нужно хотя бы похожее на семейное тепло. Подростковая бравада его не заменит.
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2 д.
НН
Надежда Никитина
Согласна с вами. Хотя надо учитывать, что у них, похоже,  побеги вошли в моду. Заразительно. Знают, что будут искать и найдут. К сожалению не понимают последствий и не предполагают в какие обороты и поганые руки могут попасть. Но, и ситуацию в этом учреждении, тоже надо проверить. На всякий случай.
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2 д.

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