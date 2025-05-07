📹🏮Эпичные кадры отправки "Уралвагонзаводом" в строевые части очередной партии модернизированных Т-72Б3М и Т-90М обр.
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📹🏮Эпичные кадры отправки "Уралвагонзаводом" в строевые части очередной партии модернизированных Т-72Б3М и Т-90М обр.