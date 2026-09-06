Бренды платят, чтобы вы экономили: как забрать 100+ бонусов за 2 минуты

Витрина подарков: а в чём подвох? Разбираю, почему бренды раздают бонусы «просто так» Когда я говорю Витрина подарков , вы вправе спросить: а в чём подвох? Звучит как классическая схема «бесплатный сыр в мышеловке»: какие-то бренды предлагают кешбэк, промокоды, скидки до 70% — и просят за это всего лишь оставить почту.